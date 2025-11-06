Vasto incendio ai magazzini Munari in viale Europa: fiamme alte e fumo nero in Ca'Pajella 6 Novembre 2025 (aggiornato il 6 Novembre 2025 15:21)



Pomeriggio di paura a Thiene, dove, durante la chiusura per la pausa pranzo, si è sviluppato un violento incendio presso il punto vendita di giocattoli e casalinghi Magazzini Munari, in viale Europa. Le fiamme sono divampate nei pressi dell'accesso sul retro, che porta al magazzino, con accesso in via Rovigo. Dopo il primo intervento degli addetti e del titolare, sul posto sono arrivati in forze i vigili del fuoco da diversi distaccamenti. Non risultano persone coinvolte.



L'incendio, forse dovuto a un corto circuito nell'area dedicata alla ricarica dei carrelli elevatori, è scoppiato attorno alle 14 e sta interessando buona parte del magazzino e anche l'area aperta al pubblico.



Le fiamme hanno propagato un denso fumo all’interno del capannone. Imponente la mobilitazione di mezzi e personale: stanno operando la squadra di Schio, l’autopompa di Vicenza con il supporto di due autobotti, tre squadre di volontari, una squadra di Lonigo, una piattaforma tridimensionale, l’autoscala di Asiago, una squadra di Padova e l’autoscala del comando di Verona. In totale sono impegnate 40 operatori con 14 mezzi. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso.



Sul posto è stata attivata anche l'Arpav per il monitoraggio ambientale in considerazione della tipologia dei materiali interessati dalle fiamme (plastica e legno, in particolare): sul posto si sono sentiti anche alcuni scoppi, dovuti forse ai petardi. Viale Europa è stata chiusa al traffico dalla polizia locale. ll sindaco Giampi Michelusi invita, a scopo precauzionale, a tenere chiuse le finestre e disattivare gli impianti di ventilazione e condizionamento dell'aria. L'amministrazione raccomanda anche di evitare la zona interessata per non intralciare le operazioni di soccorso e limitare gli spostamenti all'esterno se non strettamente necessario. Video